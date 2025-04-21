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LaLiga'da Real Madrid evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 32. hafta müsabakasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi.

Selçuk Buğra Gökalp  | 21.04.2025 - Güncelleme : 21.04.2025
LaLiga'da Real Madrid evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi

Ankara

Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.

Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.

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Bu skorla Real Madrid, 73 puana sahip lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.

Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer aldı.

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