LaLiga'da Real Madrid evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 32. hafta müsabakasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi.
Ankara
Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.
Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.
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Bu skorla Real Madrid, 73 puana sahip lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde zirve takibini sürdürdü.
Athletic Bilbao ise 57 puanla 4. sırada yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.