Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız
Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Foda: İnanıyorum ki iyi bir maç olacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde yarın Türkiye'yi konuk edecek Kosova'da milli futbol takımı teknik direktörü Franco Foda, finale hak ederek geldiklerini ve şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Bozhan Memiş  | 30.03.2026 - Güncelleme : 30.03.2026
Kosova Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Foda: İnanıyorum ki iyi bir maç olacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Karşılaşmanın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Foda, Türkiye'nin çok güçlü bir takım olduğunu vurgulayarak sözlerine başladı.

A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu gibi önemli isimlerin olduğuna dikkati çeken Foda, "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kısa paslarla rakip kaleye gittiğini belirten Foda, "Hangi taktikle çıkacağımı tabii ki burada açıklayamam ama topu kaptığımız anda kontrataklarla hareket edeceğiz. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız." açıklamasında bulundu.

Kosova'da ve maçın oynanacağı Priştine'de büyük bir coşku ve motivasyon olduğunu vurgulayan Foda, "Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Bu basın toplantısı da bunun göstergesi. Bugüne kadar hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci olmadı." diye konuştu.

Kendi kariyeri için Dünya Kupası'na katılmanın çok önemli olduğunu belirten Foda, yarınki maçta savunma anlamında gereken önlemleri alacaklarını söyleyerek, "Slovakya'dan 3 gol yedik, 2 golü kendi hatalarımızla yedik. Biz gereken önlemleri alacağız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız." açıklamasını yaptı.

Vedat Muriç: "Yarınki maçın önemi bambaşka"

Franco Foda'yla birlikte basın toplantısında soruları yanıtlayan Vedat Muriç, 8 sene Türkiye'de forma giydiğini hatırlatarak "Hepsi benim arkadaşım. Ama yarınki maçın önemi bambaşka. Milli duygular ön planda. Elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Romanya ile oynadığı mücadelenin ilk yarısını izlediğini dile getiren Muriç, "İlk yarıda Türkiye'nin 2 pozisyonu vardı. Romanya o maçta biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.

1 Nisan itibarıyla sahte plaka kullananlara 140 bin lira ceza uygulanacak
Türkiye'de gelecek 3 gün boyunca yağışlı hava etkili olacak
DMM "Türkiye'nin İran'ın lehine savaşa müdahil olacağı veya Lübnan'a gireceği" iddialarını yalanladı
Emine Erdoğan: Davranış değişikliği en güçlü çevre ve iklim politikasıdır
İletişim Başkanı Duran: Sıfır Atık Hareketi, çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde kökleşmesine öncülük etmektedir

Benzer haberler

Kosovalı futbolcu Hadergjonaj: Türkiye'nin bir saniyede, bir anda maçı belirleyebilecek çok iyi oyuncuları var

Kosovalı futbolcu Aliti: İlk kez Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanacağız

Türkiye ile Kosova 4. randevuda

Türkiye ile Kosova 4. randevuda
Kosovalı futbolcu Topalli, play-off finalinde Türkiye'yi favori görüyor

Kosovalı futbolcu Topalli, play-off finalinde Türkiye'yi favori görüyor
A Milli Futbol Takımı 649. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı 649. maçına çıkacak
