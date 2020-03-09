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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.

Mutlu Demirtaştan   | 09.03.2020
Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi

Istanbul

FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya eleme maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.

Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

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