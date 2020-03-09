Koronavirüs nedeniyle FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri ertelendi
2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs nedeniyle ertelendi.
Istanbul
FIFA'dan yapılan açıklamada, 23-31 Mart ve 1-9 Haziran tarihlerinde oynanması planlanan 2022 FIFA Dünya Kupası Asya eleme maçlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yüzünden artan sağlık endişeleri sebebiyle ertelendiği duyuruldu.
Kararın Asya Futbol Konfederasyonu ile ortak alındığı belirtilirken, karşılaşmaların oynanacağı tarihlerin daha sonra açıklanacağı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.