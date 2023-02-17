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Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.

Mutlu Demirtaştan   | 17.02.2023
Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.

Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0

Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0

Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

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