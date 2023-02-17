Konferans Ligi play-off turu ilk maçları tamamlandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçları sona erdi.
İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, TSİ 23.00'te başlayan karşılaşmalar tamamlandı.
Gecenin öne çıkan mücadelesinde Lazio, sahasında Cluj'u 45+4. dakikada Ciro Immobile'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekipte Patric Gabarron, 15. dakikada kırmızı kart gördü.
Son 16 turuna yükselecek son 8 takımın belirleneceği play-off turunda rövanş müsabakaları, 23 Şubat'ta oynanacak.
İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Sheriff (Moldova) - Partizan (Sırbistan): 0-1
Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dnipro-1 (Ukrayna): 1-0
Ludogorets (Bulgaristan) - Anderlecht (Belçika): 1-0
Öte yandan karşılaşmalar öncesinde Türkiye ve Suriye'yi etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.