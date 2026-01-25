Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.
Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.
Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.
Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.
Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.