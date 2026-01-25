Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,791.00
BTC/USDT
86,398.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçının ardından basın toplantısı düzenlendi
logo
Futbol, Dünyadan Spor

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu.

Yunus Kaymaz  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

Londra

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta Juventus, sahasında Napoli'yi 3-0 mağlup etti.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Jonathan David, 77. dakikada milli futbolcu Kenan Yıldız ve 86. dakikada Filip Kostic attı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kenan Yıldız, 87. dakikada yerini Federico Gatti'ye bıraktı.

Milli futbolcu, 3 puanlı sistemin uygulandığı dönemde, aynı sezonda Napoli'ye iki lig maçında da gol atan 5. Juventuslu futbolcu oldu. Daha önce Cristiano Ronaldo (2019-20), Alessandro Del Piero (2000-01), Darko Kovacevic (2000-01) ve Fabrizio Ravanelli (1994-95) bunu başarmıştı.

Juventus bu galibiyetin ardından puanını 42'ye çıkarırken, Napoli 43 puanda kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Türkiye’ye resmi ziyarette bulunacak
Bahçelievler'de polis kaçan şüpheliyi kuryenin motosikletine binerek yakaladı
DMM'den "Türkiye'nin DEAŞ'lı teröristleri desteklediği ve teröristlerin kadınlara şiddet uyguladığı" iddiasına yalanlama
Gaziantep'te 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye, Aynularab'a 11 tır insani yardım malzemesi sevk etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi

Kenan Yıldız'ın gol attığı maçta Juventus, Napoli'yi 3-0 yendi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet