Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kazakistan ekibi Kairat, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Celtic'e penaltı atışlarında 3-2 üstünlük sağlayan Kazakistan temsilcisi Kairat, tarihinde ilk kez turnuvaya katılma hakkını elde etti.

Yunus Kaymaz  | 26.08.2025 - Güncelleme : 26.08.2025
Kazakistan ekibi Kairat, tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Greater London

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının play-off turunda, golsüz sona eren ilk maçın rövanşında Kairat, sahasında İskoç temsilcisi Celtic'i ağırladı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren maçta rakibine penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Kairat, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.

Kairat'ın kalesini koruyan Temirlan Anarbekov, 3 penaltı atışında gole izin vermeyerek takımının başarısında önemli rol oynadı.


