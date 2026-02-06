Dolar
43.60
Euro
51.58
Altın
4,964.50
ETH/USDT
2,055.30
BTC/USDT
70,264.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kayakla atlamada bazı sporcuların vücutlarına "asit enjekte ederek" haksız rekabet sağladığı iddiası

Kayakla atlamada bazı sporcuların, haksız rekabete yol açan bir asit maddesini vücutlarına enjekte ettirdiği iddiası spor kamuoyunda doping tartışmalarına neden oldu.

Emre Aşıkçı  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Kayakla atlamada bazı sporcuların vücutlarına "asit enjekte ederek" haksız rekabet sağladığı iddiası Fotoğraf: Jakub Porzycki/AA

İstanbul

The Telegraph gazetesinin haberine göre kayakla atlama sporcuları, vücuda enjekte edilen hyaluronik asit sayesinde tulumlarını daha da genişleterek daha fazla kaldırma kuvveti (aerodinamik avantaj) sağlıyor. Bu durum, kasık bölgesindeki vücudun yüzey alanını genişleterek daha uzaklara süzülmesini sağlıyor.

Kasık bölgesindeki boşluk büyüdükçe uçuşu olumlu etkileyen ekstra bir yüzey alanı oluşuyor. Bununla birlikte sporcular, düşüş hızlarını yavaşlatıp ileri yönlü hızlarını koruyarak fazladan mesafe kazanabiliyor.

Vücudun doğal olarak ürettiği yapışkan ve kaygan bir asit çeşidi olan hyaluronik asit (HA), uzun bir molekül zincirine sahip olup eklemlerde ve dokularda tampon ve yağlayıcı görevi görüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

WADA iddiaları değerlendirecek

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), 2026 Kış Olimpiyatları'nda yarışacak bazı kayakla atlama sporcularının avantaj sağlamak için amacıyla "hyaluronik asit" kullandığı iddialarının inceleneceğini açıkladı.

Konu ile ilgili soruları cevap veren Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) Genel Direktörü Olivier Niggli, ortaya atılan iddiaların araştırılacağını belirterek, "Kayakla atlamanın detaylarından ve nasıl geliştirilebileceğinden haberdar değilim ama bunun gerçekten doping ile ilgili olup olmadığını inceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Niggli, medyada yer alana kadar konudan haberdar olmadığını da ifade etti.

Daha önce de tulum hileleri gündeme gelmişti

Kayakla atlama branşında geçmişte de tulumlar üzerinden performans artırma girişimleri olmuştu.

Norveç'teki 2025 Dünya Şampiyonası'nda olimpiyat madalyalı Marius Lindvik ve Johann Andre Forfang, ek kaldırma kuvveti yaratmak için tulumlarının kasık dikişlerini güçlendirdikleri gerekçesiyle üç ay men cezası almıştı.

Norveç Kayak Federasyonu diskalifiye sonrasında yaptığı açıklamada ise her iki sporcunun da kasıtlı olarak değiştirilmiş kayak kıyafetlerinden haberdar olmadıklarını ısrarla belirtse de baş antrenör Magnus Brevig ve ekipman yöneticisi Adrian Livelten'i görevlerinden uzaklaştırmıştı.

Marius Lindvik ve Johann Andre Forfang, 2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları'ndaki kayakla atlama yarışları için pazartesi günü piste çıkacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini belirtti
Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı depremden etkilenen bölgelerin yeniden inşasındaki liderliği için tebrik etti
İzmir 6 günde şubat ortalamasının üzerinde yağış aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osmaniye'de Solak ailesini ziyaret etti
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kayakla atlamada bazı sporcuların vücutlarına "asit enjekte ederek" haksız rekabet sağladığı iddiası

Kayakla atlamada bazı sporcuların vücutlarına "asit enjekte ederek" haksız rekabet sağladığı iddiası

İlk kez olimpiyatlara giden Muhammed Ali'nin hedefi kayakla atlamada Türkiye'yi gururlandırmak

Kayakla atlamaya kiralık ekipmanla başladı, üçüncü kez olimpiyat sahnesine çıkıyor

Kayakla atlamada milli sporcular olimpiyat yolcusu

Kayakla atlamada milli sporcular olimpiyat yolcusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet