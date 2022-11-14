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Katar Emiri, Doha'da 2022 Dünya Kupası yönetim merkezini gezdi

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Katar'da pazar günü başlayacak 2022 FIFA Dünya Kupası'nın başkent Doha'daki yönetim merkezini gezerek incelemelerde bulundu.

Serdar Bıtmez, Zeynep Tüfekçi Gülay   | 14.11.2022
Katar Emiri, Doha'da 2022 Dünya Kupası yönetim merkezini gezdi

Doha

Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde kurulan FIFA Operasyon Merkezi ve Katar'ın 2022 Dünya Kupası Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Katar Emiri'ne FIFA Başkanı Gianni Infantino da eşlik etti.

Emir Şeyh Temim'in şampiyonanın takibi ve koordinasyonunda en yüksek uluslararası standartların yakalanması için alınan tedbirleri ve hazırlıkları yerinde incelediği kaydedildi.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.


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