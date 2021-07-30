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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 11 madalya kazanan Kanada, bu madalyaların tamamını kadın sporcularıyla aldı.

Ercan Doğan   | 30.07.2021
Kanada'yı Tokyo 2020'de kadın sporcuları sırtlıyor

Tokyo

Oyunlarda üçer altın ve gümüşle ile 5 bronz madalya kazanan Kanada kadın sporcularıyla başarılı oldu.

Kanadalı kadın sporcular halter, kürek, yüzme, atlama, judo, softball branşlarında madalya kazandı.

Bu arada Azerbaycan da oyunlardaki ilk madalyasını kadın sporcuyla elde etti. Azerbaycanlı judocu Iryna Kindzerska, +78 kiloda bronz madalya kazandı.

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