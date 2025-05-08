Kanada'da yerli halk, Alberta eyaletinin ülkeden ayrılması olasılığına tepki gösterdi
Kanada'da yerli halk, Alberta eyaletinin Başbakanı Danielle Smith'in, eyaletin Kanada'dan ayrılabileceğini gündeme getirmesine karşı "ayrılmaya giden hiçbir yolun mümkün olmadığı" görüşünü savunuyor.
Ankara
CBC News'in haberine göre, yerli halk temsilcileri, Başbakan Smith'in, Alberta eyaletinin, referandum yoluyla Kanada'dan ayrılabileceğini açıklamasına tepki gösterdi.
Eyaletteki yerli halk temsilcilerinin bir araya geldiği basın toplantısında Piikani Ulusu Şefi ve Blackfoot Konfederasyonu Başkanı Troy Knowlton, "Ayrılmaya dair herhangi bir konuşma gerçekten delilik çünkü ayrılığa giden hiçbir yol mümkün değil." ifadesini kullandı.
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Knowlton, Kanada hükümeti ile yerli halk arasında imzalanan anlaşmalara atıfta bulunarak, Kanada'nın bir "anlaşma ülkesi" olduğunu hatırlatarak, "olayı mahkemeye taşımaya hazır olduklarını" bildirdi.
Potansiyel ayrılık süreci
Tek taraflı ayrılığın anayasaya aykırı olduğu ülkede, merkezi Ottawa hükümeti ile yerli topluluklara ve tüm taraflara, eyaletler arasında imzalanan anlaşmalar doğrultusunda, bazı hak ve yükümlülükler tanınıyor.
Kanada'da 2000 yılında Quebec eyaletinin ülkeden ayrılma çabalarının önüne geçmek için "Netlik Yasası" yürürlüğe konulmuştu. Yasa uyarınca, ulusal parlamentodaki Avam Kamarası, bir eyaletin bağımsızlığına ilişkin referandumda eyalet nüfusunun "net iradesi olup olmadığına" göre karar veriyor.
Avam Kamarası "açık çoğunluğun net iradesinin belirlendiğine" dair karar vermesi halinde, eyaletin potansiyel ayrılığına ilişkin, eyalet hükümeti ile federal hükümete Kanada Anayasası'nın değiştirilmesi için müzakerelere izin veriyor.
Alberta eyaletinin Başbakanı Smith, hafta içinde yaptığı açıklamada, eyaletteki vatandaşların gerekli sayıda imzayı toplamaları halinde, 2026 yılında referanduma gidilerek, Kanada'dan ayrılabileceğini bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.