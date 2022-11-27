Kamerun ile Sırbistan, gruptaki ilk galibiyet için sahaya çıkacak
2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, yarın karşı karşıya gelecek.
Doha
Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.
Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.
İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.