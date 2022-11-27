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Kamerun ile Sırbistan, gruptaki ilk galibiyet için sahaya çıkacak

2022 Dünya Kupası'nda G Grubu'ndaki ilk maçlarını kaybeden Kamerun ile Sırbistan, yarın karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 27.11.2022
Kamerun ile Sırbistan, gruptaki ilk galibiyet için sahaya çıkacak

Doha

Al Janoub Stadı'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak mücadeleyi, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla yönetecek.

Sırbistan gruptaki ilk maçında Brezilya'ya 2-0 yenilirken, Kamurun da İsviçre karşısında sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde ilk kez karşılaşacak.

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