Euro
9.02
Dolar
7.37
BIST 100
1,540.61
Altın
1,854.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ Valiliği’nde İl Koordinasyon Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunuyor. Haliç Köprüsü, E5 Karayolu.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek

Kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralı, ilk kez gelecek ay Katar'da düzenlenecek FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda uygulanacak.

Hüseyin Burak Demirer   | 08.01.2021
Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Ankara

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, oyuncu değişikliği kuralındaki yeni düzenleme, salgın nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulunun (IFAB) 16 Aralık'ta aldığı karar doğrultusunda, sahada kafa çarpışması nedeniyle sakatlık yaşayan oyuncular, takımlarının maç sırasında değişim hakkı dolsa da oyundan alınabilecek ve yerine başka bir oyuncu sahaya dahil edilebilecek.

Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takım da maç sırasında bu uygulamadan faydalanabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Londra'da Kovid-19 nedeniyle 'acil durum' ilan edildi
Türkiye'de son 24 saatte 11 bin 479 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Son iki hafta içinde İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa'da vaka sayısında düşüş oldu
Malezya, Pfizer'ın Kovid-19 aşısını onayladı
Hafta sonuna yönelik sokağa çıkma kısıtlaması bugün başlıyor

Benzer haberler

Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek

Kafa çarpışmalarıyla ilgili yeni kural, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda denenecek

Uzmanlara göre Katar'a ambargonun kaldırılması Türkiye ve Körfez için büyük bir kazanç

BAE, yarından itibaren Katar'a olan tüm sınırlarını açıyor

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: KİK Zirvesi diğer ülkelerle ilişkilerimizi etkilemeyecek

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: KİK Zirvesi diğer ülkelerle ilişkilerimizi etkilemeyecek
Uzmanlar: Körfez'de bir sonraki adım karşılıklı güven inşasıdır

Uzmanlar: Körfez'de bir sonraki adım karşılıklı güven inşasıdır
Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da

Judoda 2021'in ilk buluşması Katar'da