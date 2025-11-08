Dolar
42.21
Euro
48.90
Altın
4,001.38
ETH/USDT
3,379.70
BTC/USDT
101,526.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Mısır'da düzenlenen VIRTUS Dünya Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, altın madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu  | 08.11.2025 - Güncelleme : 08.11.2025
Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun (TOSSFED) açıklamasına göre, başkent Kahire'de gerçekleştirilen organizasyonda Ebru Acer ve Sümeyra Türk'ten oluşan Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, yarı finalde Çin'i yenerek finale yükseldi. Milli sporcular, finalde de Rusya ile yaptıkları müsabakayı 3-1 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Organizasyonda ferdi olarak yarışan Ebru Acer gümüş, Sümeyra Türk de bronz madalya kazandı.

Milli sporcu Enes Burç da şampiyonada 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem'in tutuklandığı rüşvet soruşturmasında 3 kişiye daha gözaltı
Bakan Kurum: Gelecek hafta 350 bininci deprem konutunu teslim edeceğiz, yıl sonunda evine girmeyen depremzede kalmayacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Karabağ Zaferi, Azerbaycan'ın haklı mücadelesinin tescil edildiği bir dönüm noktasıdır
DSİ'nin geliştirdiği "Sensör Havzası Projesi" ile taşkınlar önceden saptanarak zararları azaltılacak
AFAD gönüllüsü 350 üniversite öğrencisi, zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor

Benzer haberler

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Kadın Para Masa Tenisi Milli Takımı, dünya şampiyonu oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet