Juventuslu savunma oyuncusu Kelly, ırkçılığa maruz kaldı

İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki Lloyd Kelly, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı.

Yunus Kaymaz  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Juventuslu savunma oyuncusu Kelly, ırkçılığa maruz kaldı

Londra

İngiliz savunma oyuncusu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram’daki hesabında bulunan bir fotoğrafının altına, kullanıcılardan birinin "Hayvanat bahçesine geri dön" yönündeki ifadenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Kelly, "Hayatta ve sporda eleştiriler olur ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkes bir fikre sahip olma hakkına sahiptir ancak ırkçılığı asla kabul etmeyeceğim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamı, aynı zamanda da sonuçları vardır." yorumuyla bu ifadelere tepki gösterdi.

Irkçılık, Şampiyonlar Ligi maçına damga vurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda dün oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durmuştu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına gelmiş, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

