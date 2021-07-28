Judoda milli sporcu Zgank Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı
Milli judocu Mihael Zgank, bronz madalya mücadelesinde Özbek Davlat Bobonov'a yenilerek olimpiyat beşincisi oldu.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın beşinci gününde judoda milli sporcu Mihael Zgank, Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo yarı final mücadelesinde Alman Eduard Trippel ile karşı karşıya geldi.
Milli sporcu, rakibine waza-ari ile mağlup oldu.Nippon Budokan'da erkekler 90 kilo bronz madalya mücadelesine çıkan milli sporcu, Özbek Davlat Bobonov'a ippon ile mağlup oldu.
Mihael Zgank, Tokyo 2020'yi olimpiyat beşincisi olarak tamamladı.
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