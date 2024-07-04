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Dünyadan Spor, EURO 2024

Jerdy Schouten: Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum

Hollanda Milli Takımı'nın orta saha oyuncusu Jerdy Schouten ise "Bunlar oynanacak en güzel maçlar. Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."dedi.

Mutlu Demirtaştan  | 04.07.2024 - Güncelleme : 04.07.2024
Jerdy Schouten: Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum

BERLİN

BERLİN (AA) - 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye ile karşılaşacak Hollanda Milli Takımı'nın oyuncuları Daley Blind ve Jerdy Schouten, Türk taraftarların maç boyunca çok gürültü yapacağını ve atmosferden etkilenmemeleri gerektiğini söyledi.

Hollanda Milli Takımı'nın Wolfsburg şehrindeki kampında düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Blind, "Stattaki atmosferin tadını çıkarmalıyız. Kendimizi kaptırmamalı ve atmosferden pozitif enerji almalıyız. Muhtemelen çok gürültü yapacaklar. Kendimizi buna hazırlamalıyız. Oyuna doğru miktarda tutku ve duygu katmalıyız. Aynı zamanda sakinliğimizi korumalıyız. Almanya'da çok sayıda Türk var. Çok tutkulu bir ülke. Duygusal bir maç olacak. Çok güzel bir maç olmasını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Orta saha oyuncusu Jerdy Schouten ise "Bunlar oynanacak en güzel maçlar. Statta çok fazla ses ve tutku olacak ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin işini zorlaştırmak için daha iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Tamamen farklı bir rakip. Ayrıca farklı oynamamız, baskıyı farklı şekilde kurgulamamız gerekecek. Romanya'ya karşı oynadığımız son maçta başardıklarımızdan da oldukça memnun olabiliriz." diye konuştu.

Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçı, 6 Temmuz Cumartesi günü Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda TSİ 22.00'de oynanacak.

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