Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere 'olimpiyat ve dayanışma ruhu' vurgusu

Japonya İmparatoru Naruhito, Kovid-19 rağmen düzenlenen Tokyo Oyunları'nın insanlığa "olimpiyat ve dayanışma ruhunu" hatırlatmasını ümit ettiğini söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 24.07.2021
Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere 'olimpiyat ve dayanışma ruhu' vurgusu Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

Açılış seremonisi gerçekleştirilen Tokyo Olimpiyatları kapsamında ülkesine ziyarette bulunan yabancı liderleri kabul eden Naruhito, turnuvaya yönelik dayanışma mesajı verdi.

Tokyo'daki İmparatorluk Sarayı'nda ağırladığı 11 ülkeden 12 yabancı lidere Naruhito, Kovid-19 salgınına karşı "daha büyük zihin beraberliği" vurgusu yaptı.

Naruhito, "Tokyo Oyunları'nın, olimpiyat ruhunu, barış ve dayanışmayı bize hatırlatmasını umut ediyorum ki meşaleyi geleceğin ruhuna taşıyabilelim. Ümidim, sporcuların Kovid-19'dan korunarak ve sıcak havaya da dikkat ederek sağlıklı şekilde en iyi performanslarını göstermeleridir." dedi.

Kabulde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden da yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı İngiltere'de vaka sayılarının artmasından endişe duyuluyor
Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesabından paylaştığı Hataylı hemşireden aşı olun çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere 'olimpiyat ve dayanışma ruhu' vurgusu

Japonya İmparatoru Naruhito'dan yabancı liderlere 'olimpiyat ve dayanışma ruhu' vurgusu

Tokyo 2020'nin açılış seremonisi gerçekleştirildi

Bakan Kasapoğlu, Japonya Eğitim, Kültür, Spor, Bilim ve Teknoloji Bakanı Hagiuda ile görüştü

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı

Tokyo Olimpiyatları'na akredite kişilerden Kovid-19'a yakalananların sayısı 106'ya çıktı
Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı

Japonya İmparatoru Naruhito'dan 'Kovid-19 önlemleri altında olimpiyat düzenlemek kolay değil' mesajı
Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu

Toyota parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi durdurdu