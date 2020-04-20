Euro
7.55
Dolar
6.94
BIST 100
98,945.88
Altın
1,693.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Japon virüs uzmanı: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir

Japonya'nın Kobe Üniversitesi Tıp Fakültesi Salgın Hastalıkları Bölümü Profesörü Kentaro, gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunlarının, yeni tip koronavirüs tehlikesi bertaraf edilmezse 2021 yılında da organize edilemeyebileceğini kaydetti.

Ahmet Furkan Mercan   | 20.04.2020
Japon virüs uzmanı: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) konuşan Profesör İwata Kentaro, olimpiyatlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Oyunların, salgının hem Japonya'da hem de diğer ülkelerde kontrol altına alındıktan sonra düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken İwata, "Japonya gelecek yaza dek bu salgını kontrol altına alabilir ancak dünyada bunun olabileceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

İwata, salgın kontrol altına alınmadıkça olimpiyatların da düzenlenemeyebileceğinin altını çizerek, "Tokyo Olimpiyatlar 2021'de de düzenlenemeyebilir. Olimpiyatlar çok sınırlı katılım ya da tamamıyla seyircisiz gibi hiç alışılmadık şekilde organize edilmedikçe, (bu konuda) çok kötümserim." değerlendirmesinde bulundu.

Salgınla mücadelede hükümetin önlem almada geç kaldığını ve yavaş davrandığını öne süren İwata, etkili tedbirler alındığı takdirde salgının Japonya'da gelecek aylarda sona erebileceğini belirtti.

Öte yandan Japonya'da, Kovid-19 salgınında vaka sayısı son 24 saatte 344 artarak 11 bin 863'e, ölü sayısı 21 artışla 272'ye ulaştı.

Kovid-19'a ilişkin verileri güncelleyen Sağlık Bakanlığına göre, yeni 102 vakanın tespit edildiği başkent Tokyo'da toplam vaka sayısı 3 bin 184'e çıktı.

Vaka sayıları Osaka'da 1296, Kanagawa'da 799, Çiba'da 704, Saitama'da 676'ya yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünyadan koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 640 bini geçti
Novartis ve ABD hidroksiklorokinin Kovid-19 hastalarında denenmesi için anlaşmaya vardı
Danimarka'da kuaförler işbaşı yaptı
İtalya'da son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 454 ölüm
Filistin’de koronavirüs kısıtlamalarına gevşetme kararı

Benzer haberler

Japon virüs uzmanı: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir

Japon virüs uzmanı: Tokyo Olimpiyat Oyunları 2021'de de düzenlenemeyebilir

Japonya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Erdoğan ve Japonya Başbakanı Abe koronavirüsle mücadeleyi görüştü

Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı

Endonezya ve Malezya'da Kovid-19 vaka sayısı 5 bine yaklaştı
Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor

Asya ülkelerinde önlemlere rağmen Kovid-19 vakası artışı sürüyor
Japonya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uzaktan muayene' uygulaması

Japonya'da Kovid-19 salgınıyla mücadelede 'uzaktan muayene' uygulaması