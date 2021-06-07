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Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen Japon halkının sadece yüzde 50'si, turnuvanın düzenleneceğini düşünüyor.

Doğa Kırmızıoğlu   | 07.06.2021
Japon halkının yarısı, Tokyo 2020'nin düzenleneceğini düşünüyor

Ankara

Ülke basınından Yomiuri gazetesinin yaptığı anket sonuçlarına göre, 23 Temmuz'daki açılış töreniyle başlayacak oyunlara karşı Japon halkı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle olumsuz yönde görüş sergiliyor.

Anketlere katıların sadece yüzde 50'si Tokyo 2020'nin bu yaz düzenlenebileceğini düşünürken, bu yönde oy verenlerin yüzde 26'sı ise seyircisiz yapılacağını öngörüyor.

Oylamaya katılanların yüzde 48'i ise olimpiyat oyunlarının iptal edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtiyor. Oyunlar sırasında sporcular ve seyirciler için alınan sağlık önlemlerinin yetersiz kalabileceği konusunda ise ankete katılanların yüzde 63'ü fikir birliğine varıyor.

Japon yetkililer ise salgın nedeniyle bir yıl ertelemeli başlayacak oyunların iptal edilmesi veya bir kez daha ertelenmesi gibi bir seçeneğin olmadığını, Kovid-19'un oyunlar sırasında yaygınlaşması halinde seyircisiz devam etmesinin masaya yatırılan tek seçenek olduğunu vurguluyor.

Yurt dışından seyirci alınmayacak olimpiyatlarda, ülke genelindeki salgın vakaları nedeniyle kendi vatandaşlarının alınıp alınmayacağına ilişkin kararın 20 Haziran'da verilmesi bekleniyor.

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