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İtalyan raket Sinner, Roma Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Dünya 2 numarası İtalyan Jannik Sinner, kalçasındaki sakatlık sebebiyle Roma Açık Tenis Turnuvası'ndan çekilirken, Fransa Açık'a da sadece yüzde 100 iyileşmesi durumunda katılacağını söyledi.

Barış Seçkin  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
İtalyan raket Sinner, Roma Açık Tenis Turnuvası'ndan çekildi

Roma

İtalyan tenisinin yükselen yıldızı olan Sinner, Roma Açık'tan çekildiğini açıklamak üzere turnuvanın düzenlendiği Foro Italico Kompleksi’nde bir basın toplantısı düzenledi.

Madrid Açık'ta acı çekmesine sebep olan kalça sakatlığına dair detay vermeyen Sinner, dinlenmesi gerektiğini belirterek, "Roland Garros’ta (Fransa Açık) sadece yüzde 100 olursam oynayacağım. Her şey kontrol altında. Eğer yüzde 100 hazır olmazsam biraz daha durmam gerekecek. En ufak şüphe olursa bakmamız gerekecek." dedi.

Sinner, en kısa sürede iyileşmeyi umduğunu söyledi.

Bu arada, İtalya'daki Yabancı Basın Derneği tarafından "Yılın En İyi Sporcusu" ödülüne layık görülen İtalyan raket Sinner'e ödülü basın toplantısının sonunda verildi.

Yabancı Basın Derneği Başkanı Maarten van Aalderen ve spor komitesi üyeleri Alba Kepi ile Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin, Sinner’a ödülünü takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Sinner, ödül dolayısıyla Yabancı Basın Derneği'ne teşekkür etti.

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