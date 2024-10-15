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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

İtalya'da İsrail milli futbol takımının maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

İtalya'da, UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup'ta İtalya ile İsrail milli futbol takımları arasında oynanan maç öncesi, Filistin'e destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Barış Seçkin  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
İtalya'da İsrail milli futbol takımının maçı öncesi Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi Fotoğraf: Michele Novaga/AA

Roma

Ev sahibi İtalya'nın, İsrail'i Udine kentinde ağırladığı ve 4-1 yendiği müsabaka, protesto yürüyüşü ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde yapıldı.

Maç öncesinde Udine şehir merkezindeki Repubblica Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ve Lübnan'da devam eden saldırılarına tepki gösterdi.

Yürüyüşte, göstericiler ellerindeki Filistin bayrakları ve "Özgür Filistin", "Soykırım dursun", "İtalya-İsrail maç sonucu=İnsanlığın yenilgisi" yazılı dövizlerle İsrail milli takımını protesto etti.

Organizatörler, yürüyüşe yaklaşık 3 bin kişinin katıldığını belirtti. Yürüyüş olaysız şekilde sona erdi.

Diğer yandan, İtalyan güvenlik güçlerinin, maçın oynandığı Bluenergy Stadı'nda ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldığı bildirildi.

İtalyan polisinin, stada gelen her araç ve kişiyi terörle mücadele çerçevesinde uygulanan sıkı kontrollerden geçirerek içeri aldığı kaydedildi.

Bu arada, İtalya-İsrail maçının başında ulusal marşlar okunurken, Bluenergy Stadı'nda bazı İtalyan taraftarların, İsrail marşını ıslıkladığı, bazılarının ise alkışla karşılık verdiği görüldü.

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