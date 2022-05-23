Dolar
15.94
Euro
16.86
Altın
1,848.33
ETH/USDT
2,048.50
BTC/USDT
30,246.00
BIST 100
2,372.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 38. haftasında ligden düşen son takım Cagliari oldu.

Barış Seçkin   | 23.05.2022
İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

Roma

Serie A'da 2021-2022 sezonu bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

38. haftanın kapanış maçları sonrasında lige veda eden son takım da belli oldu.

Puan tablosunda küme düşme hattında 18. basamakta yer alan Cagliari, haftalar öncesinde küme düşen Venezia'ya konuk olurken, 17. sırada bulunan Salernitana da evinde Udinese'yi ağırladı.

Salernitana evinde Udinese'ye 4-0'lık farklı skorla yenilmesine karşın, kümede kalma mücadelesindeki rakibi Cagliari'nin deplasmanda Venezia ile 0-0 berabere kalması neticesinde lige tutundu.

Salernitana'nın yenildiği son haftada galip gelemeyerek büyük fırsatı değerlendiremeyen Cagliari, 30 puanla 18. sırada yer alarak, Serie A'ya veda etti.

Milan'ın şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda Serie A'ya veda eden takımlar ise Cagliari, Genoa ve Venezia oldu.

Bu arada, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılacak İtalyan takımları da kesinleşti. Ligi ilk 4 sırada bitiren Milan, Inter, Napoli ve Juventus; UEFA Şampiyonlar Ligi'ne, 5. sırada tamamlayan Lazio ile 6. basamaktaki Roma; UEFA Avrupa Ligi'ne ve 7. sıradaki Fiorentina da UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vaka sayısı binin altına düştü
TURKOVAC'ı geliştiren Özdarendeli: TURKOVAC aşı çalışmaları 700-800 kişinin çalıştığı operasyon haline geldi
Türkiye'de 1264 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 3 kişi hayatını kaybetti
Pekin'de yerel kaynaklı vakalar nedeniyle Kovid-19 tedbirleri genişletildi
İzmir'de tüm hastanelerde sadece 94 Kovid-19 hastası tedavi görüyor

Benzer haberler

İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

İtalya Serie A'ya veda eden son takım Cagliari oldu

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi son haftaya kaldı

Milan, Serie A'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig'e düştü

Bursaspor, Süper Lig şampiyonluğundan 12 yıl sonra 2. Lig'e düştü
1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi

1. Lig'de son hafta öncesinde play-off eşleşmeleri dışında her şey belirlendi