Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar uzatıldığı duyuruldu.
Açıklamada Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsedilirken, "Liderlik, fedakarlık, sürekli gelişim arayışı, yeteneğin değerini bilme: Kenan, kulübümüzün tarzını ve değerlerini somutlaştırıyor ve bizi farklı kılan hırsı her maçta sahaya yansıyor." ifadeleri kullanıldı.
Juventus ile bu sezon çıktığı 31 maçta 9 gol kaydeden Kenan Yıldız, takımıyla 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmıştı.