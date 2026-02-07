Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzattı.

Emre Aşıkçı  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Juventus, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı Fotoğraf: Isabella Bonotto/AA

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 30 Haziran 2030'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsedilirken, "Liderlik, fedakarlık, sürekli gelişim arayışı, yeteneğin değerini bilme: Kenan, kulübümüzün tarzını ve değerlerini somutlaştırıyor ve bizi farklı kılan hırsı her maçta sahaya yansıyor." ifadeleri kullanıldı.

Juventus ile bu sezon çıktığı 31 maçta 9 gol kaydeden Kenan Yıldız, takımıyla 2023-2024 sezonunda İtalya Kupası'nı kazanmıştı.

