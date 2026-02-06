Dolar
logo
Spor, Futbol

Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un oynadığı Cagliari'yi ziyaret etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Cagliari Kulübü'nü ziyaret etti.

Bozhan Memiş  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Vincenzo Montella, Semih Kılıçsoy'un oynadığı Cagliari'yi ziyaret etti

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) sitesinde yer alan açıklamaya göre yardımcısı Daniele Russo ile birlikte Cagliari'nin antrenmanlarını yaptığı CRAI Spor Merkezi'ne giden Montella, burada sportif direktör Guido Angelozzi ve sportif genel sekreter Matteo Stagno tarafından karşılandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Montella, kısa tesis turunun ardından takım antrenmanını takip etti. Antrenman sonunda teknik direktör Fabio Pisacane ve milli futbolcu Semih Kılıçsoy'la bir araya gelen Montella, bir müddet iki isimle görüştü.

Görüşmenin ardından Semih Kılıçsoy ve teknik direktör Pisacane, Vincenzo Montella'ya isminin yazılı olduğu Cagliari forması hediye etti.

