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İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar stat ekranına yansıtılacak

İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) VAR’da incelenen pozisyonun aynı anda stattaki dev ekranlardan da gösterileceğini bildirildi.

Barış Seçkin  | 24.03.2025 - Güncelleme : 24.03.2025
İtalya Serie A'da VAR'a gidilen pozisyonlar stat ekranına yansıtılacak

Roma

Serie A'dan yapılan yazılı açıklamada, video yardımcı hakem (VAR) uygulamasında şeffaflığı arttırmak için bu hafta sonu oynanacak 30. hafta maçlarından itibaren VAR tarafından incelenen pozisyonların statların dev ekranlarından gösterileceği ve bu şekilde seyircilerin bilgilendirileceği belirtildi.

Ayrıca yine bu sezondan itibaren İtalya Kupası yarı final ve final maçlarında da yine bazı tartışmalı pozisyonları hakemin üzerindeki mikrofonun stat hoparlörüne bağlanarak kararını hem tribündeki hem de televizyon başındaki seyircilere açıklamasına yönelik deneysel çalışmaların yapılacağı kaydedildi.

Serie A CEO'su Luigi De Siervo da yaptığı açıklamada, İtalyan futbolunun video hakem yardımcılarının (VAR) çalışma şekline ilişkin şeffaflığı artırmak için bazı yenilikler getirdiklerini belirtti.

İtalya Serie A'da VAR sistemi, 2017-18 sezonundan bu yana uygulanıyor.




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