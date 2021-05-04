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İspanyol futbolcu Javi Martinez 9 yıl sonra Bayern Münih’ten ayrılıyor

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih İspanyol milli futbolcu Javi Martinez’in sezon sonunda ayrılacağını duyurdu.

Erbil Başay   | 04.05.2021
İspanyol futbolcu Javi Martinez 9 yıl sonra Bayern Münih’ten ayrılıyor

Berlin

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Bayern Münih’in ve Martinez’in başarılı 9 yılın ardından birbirine veda edeceği belirtilerek 30 Haziran’da sona erecek sözleşmesinin uzatılmaması konusunda kulübün ve oyuncunun anlaştığı belirtildi.

Martinez, 9 yıl boyunca Bayern Münih ailesinin bir parçası olduğundan gururlu ve mutlu olduğunu belirterek, kulübe ve taraftarlara teşekkür etti.

Bu 9 yılı unutmayacağını söyleyen 32 yaşındaki futbolcu, birlikte kazandığı şampiyonluklardan dolayı da mutlu olduğunu kaydetti.

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer de, Javi Martinez’in bu kulübün tarihinde her zaman özel bir yere sahip olacağını belirterek, Martinez’e gelecekte her şeyin iyisini diledi.

2012'de Bayern Münih'e transfer olan Javi Martinez, Bavyera ekibiyle şimdiye kadar 8 lig şampiyonluğu, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası, 5 kez Almanya Kupası ve 2 kez UEFA Süper Kupası’nı kazandı.

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