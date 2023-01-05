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İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ve Atletico Madrid son 16'ya kaldı

İspanya Kral Kupası son 32 turunda Barcelona ve Atletico Madrid deplasmanda oynadıkları maçları kazanarak son 16'ya kaldı.

Şenhan Bolelli   | 05.01.2023
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ve Atletico Madrid son 16'ya kaldı

Madrid

Tek maçlı eleme formatında oynanan son 32 turunda Barcelona, deplasmanda İntercity'i 4-3 mağlup etti.

Normal süresi 3-3 sona eren maçta Barcelona, uzatmalarda bulduğu golle turu geçti.

Karşılaşmada Barcelona'nın gollerini Ronald Araujo (Dk. 4), Ousmane Dembele (Dk. 66), Raphinha (Dk. 77) ve Ansu Fati (Dk. 103) atarken, ev sahibi İntercity'nin tüm golleri Oriol Soldevila'dan (Dk. 59, Dk. 73 ve Dk. 86) geldi.

Kral Kupası'nın diğer maçında Atletico Madrid deplasmanda 2.lig takımlarından Oviedo'yu 2-0 yendi.

Atletico Madrid'in gollerini Marcos Llorente (Dk. 24) ve Pablo Barrios (Dk. 83) attı.

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