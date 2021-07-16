Euro
10.13
Dolar
8.55
BIST 100
1,367.25
Altın
1,825.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mersin'in Aydıncık ilçesinde dün başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında düşüş yaşanması halinde, Tokyo Olimpiyatlarına seyirci kabul edilmesini istedi.

Ahmet Furkan Mercan   | 16.07.2021
IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

Tokyo

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, hafta içinde Başbakan Suga Yoşihide tarafından kabulünde IOC Başkanı Bach, Kovid-19 nedeniyle olimpiyatlara seyirci alınmaması kararına değindi.

Görüşmede Bach, Suga'dan, "salgının gidişatının iyi yönde ilerlemesi ve Kovid-19 vakalarının düşüş trendi yakalaması halinde turnuvaya seyirci kabul edilmesi" çağrısında bulundu.

Suga ise sürecin, turnuvanın düzenleyici tarafları Organizasyon Komitesi, Tokyo Metropol Valiliği, Japonya hükümeti ve IOC yetkililerince gözlemleneceğini ve karar verileceğini söyledi.

Mart 2020'de salgın nedeniyle ertelenen turnuva 23 Temmuz'da Tokyo başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saate 1548 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 100 bini geçtiği Arjantin'de 5 gün ulusal yas ilan edildi

Benzer haberler

IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

IOC Başkanı Bach'tan 'Salgının gidişatı düzelirse Tokyo Olimpiyatlarına seyirci alın' çağrısı

Japonya'daki heyelandan iki hafta sonra kurtarma çalışmaları sürüyor

Tokyo Olimpiyatlarının iptalini isteyen çevrim içi dilekçeye verilen imza 450 bini geçti

Fukuşima'daki nükleer yakıt enkazını kaldıracak robot teste girecek

Fukuşima'daki nükleer yakıt enkazını kaldıracak robot teste girecek
İnternet hızında yeni rekor saniyede 319 terabit ile Japonya'da kırıldı

İnternet hızında yeni rekor saniyede 319 terabit ile Japonya'da kırıldı
Japonya F-35 programına katılıyor

Japonya F-35 programına katılıyor