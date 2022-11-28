Dolar
18.63
Euro
19.33
Altın
1,750.33
ETH/USDT
1,171.60
BTC/USDT
16,195.00
BIST 100
4,874.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Ankara’da "Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Türkiye’deki Üniversitelerin Uluslararası Görünürlülüğünü Artırma Çalıştayı"nda konuşuyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek

2022 Dünya Kupası'nda İngiltere ve Galler, B Grubu'ndaki son maçlarında yarın karşılaşacak.

Yunus Kaymaz   | 28.11.2022
İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek

Doha

Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak mücadeleyi Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Gruptaki ilk maçında İran'ı 6-2 gibi farklı bir skorla mağlup eden İngiltere, ikinci randevusunda ABD ile golsüz berabere kaldı.

Kupa mücadelesine ABD beraberliğiyle başlayan Galler ise sonraki karşılaşmada İran'a 2-0 mağlup oldu.

İngiltere'nin 4 puanla lider olduğu grupta, İran 3 puanla ikinci durumda bulunuyor. ABD'nin 2, Galler'in ise 1 puanı var.

Yarınki karşılaşmayı İngiltere kazandığı takdirde gruptan çıkacak. Grupta eksi 2 averajı bulunan Galler ise rakibini farklı mağlup edip tur için ABD ile İran arasındaki maçın sonucunu bekleyecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 14 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyindeki operasyonlarla 6 yılda yaklaşık 17 bin terörist etkisiz hale getirildi
Tunceli'de terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Bolu Dağı'nda sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına 50 personel alınacak

Benzer haberler

İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek

İngiltere ve Galler, tur için karşı karşıya gelecek

Hull City Futbol Takımı kamp için Antalya'da

Brezilya, son 16 turu bileti için İsviçre karşısına çıkıyor

Kamerun ile Sırbistan, gruptaki ilk galibiyet için sahaya çıkacak

Kamerun ile Sırbistan, gruptaki ilk galibiyet için sahaya çıkacak

B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD berabere kaldı

B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD berabere kaldı
2022 Dünya Kupası'na ilk veda eden takım Katar oldu

2022 Dünya Kupası'na ilk veda eden takım Katar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet