Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesi yaptı
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan Kovid-19 testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

Berad Büyük   | 24.05.2020
İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İstanbul

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 2 kişide daha virüse rastlandı.

Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre 19-22 Mayıs tarihlerinde 996 kişi Kovid-19 testinden geçirildi.

Ligdeki 2 kulüpten 2 kişinin test sonucu pozitif çıkarken, bu isimler 7 gün karantinada kalacak.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Bu arada, 17-18 Mayıs tarihlerinde yapılan testlerde koranavirüse rastlanan 6 kişinin izolasyonunun devam ettiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
BAE, Las Vegas'a 20 milyon dolarlık test kiti bağışladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 678'e çıktı

Benzer haberler

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

İngiltere Premier Lig'de 2 kişinin daha Kovid-19 testi pozitif çıktı

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Danimarka’da son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı

NBA'de sezonun kalan maçlarının Orlando'da oynatılması planlanıyor

NBA'de sezonun kalan maçlarının Orlando'da oynatılması planlanıyor
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 678'e çıktı

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 678'e çıktı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 117 bin 602'ye ulaştı

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 117 bin 602'ye ulaştı