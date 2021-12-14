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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Koronavirüs

İngiltere Premier Lig futbolcuları her gün koronavirüs testi yapacak

İngiltere Premier Lig futbolcuları, ülkede kötüleşen koronavirüs salgını ile başa çıkmak için her gün koronavirüs testlerinden geçecek.

Fatih Erel   | 14.12.2021
İngiltere Premier Lig futbolcuları her gün koronavirüs testi yapacak

İstanbul

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, acil durum önlemlerinin bir parçası olarak futbolcular, günlük koronavirüs testleri yapacak.

Kulüplerdeki salgınlar nedeniyle son üç gün içinde iki Premier Lig maçı iptal edildi.

Bugün oynanması planlanan Brentford-Manchester United maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi. Premier Lig yönetimi, futbolcu ve personellere yapılan testlerde pozitif vakaların çıkmasının ardından maçın ertelenmesini isteyen Manchester United'ın talebini kabul etmişti. Manchester temsilcisi, koronavirüs vakaları sonrasında dün antrenmanlarını yaptığı Carrington tesislerini 24 saat kapatma kararı almıştı.

Futbolcular ve teknik ekipte artan koronavirüs vakaları nedeniyle Tottenham'ın geçen hafta sonu Brighton & Hove Albion ile yapacağı lig maçı da ertelenmişti.

Premier Lig'de son bir haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig'de 1 haftada toplam 42 futbolcu ve personelde, koronavirüs tespit edilmişti. Premier Lig'de 6-12 Aralık tarihleri arasında 3 bin 805 test yapıldı ve 42 koronavirüs vakası olduğu açıklanmıştı.


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