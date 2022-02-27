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İngiltere Lig Kupası'nın sahibi Liverpool oldu

İngiltere Lig Kupası 2021-2022 sezonu finalinde Chelsea’ye penaltılarda 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, kupanın sahibi oldu.

Bilal Acar   | 27.02.2022
İngiltere Lig Kupası'nın sahibi Liverpool oldu

Londra

Başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Liverpool, Rus milyarder Roman Abramovich’in ülkesinin Ukrayna’ya müdahalesinin ardından dün yönetimini bıraktığı Chelsea’yle karşılaştı.

Normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona eren karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltı atışlarında rakibine 11-10 üstünlük sağlayan Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nın sahibi oldu.

Taraftar ve futbolculardan Rusya'nın müdahale ettiği Ukrayna'ya destek

Chelsea takım kaptanı Cesar Azpilicueta ve Liverpool takım kaptanı Jordan Henderson, sahaya Ukrayna’nın bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerle geldi.

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı.

Liverpool’un marşında yer alan "You’ll never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)" ifadesinin Ukrayna bayrağının renklerinin olduğu bir pankart üzerinde yazıldığı görüldü.

Maç öncesinde Chelsea taraftarları AA muhabirine, Abramovich’in kulübün yönetimini bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir Chelsea taraftarı Abramovich hakkında "Kendisini ne kadar suçlayabiliriz ki! Chelseali taraftarlar kulübe sahip çıktığı için bence onunla gurur duyuyordur." ifadesini kullandı.

Bir diğer Chelsea taraftarı ise Ukrayna’ya destek verdiklerini ancak politik kararlarla futbolun karıştırılmaması gerektiğini, Abramovich’in dünyadaki külüp sahiplerinden en iyisi olduğunu ve Chelsea’yi en iyiler arasına soktuğunu söyledi.


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