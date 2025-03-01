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IFAB, kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kuralı onayladı

Yeni kurala göre topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek kalecilerin bu süreyi aşması halinde rakip takım köşe vuruşu kazanacak.

Selçuk Buğra Gökalp  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
IFAB, kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni kuralı onayladı Fotoğraf: Abdullah Güçlü/AA

Ankara

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast'ta düzenlenen 139. Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nın ardından kalecilerin zaman geçirmesini önleyecek yeni bir kuralı onayladığını duyurdu.

IFAB'ın sitesinden yapılan açıklamaya göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu verecek.

Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.

Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.

Kararda, belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.

IFAB, ayrıca yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapacak müsabakalar bulmaya karar verildiğini duyurdu.

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