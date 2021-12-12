İbrahimovic, Milan'ı Udinese karşısında yenilgiden kurtardı
İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 17. haftasında Milan, deplasmanda Udinese ile 1-1 berabere kaldı.
Roma
Udine'deki Dacia Arena'da oynanan müsabakada, lig lideri Milan, orta sıralardaki Udinese'ye konuk oldu.
Ev sahibi ekip, 17. dakikada Beto'nun golüyle 1-0 öne geçti.
Konuk Milan'ı mağlup olmaktan İsveçli golcüsü Zlatan İbrahimovic 90+2. dakikada attığı golle kurtardı.
90+5. dakikada Udinese'de Isaac Success direkt kırmızı kart görerek, takımının maçı 10 kişi tamamlamasına neden oldu.
1-1'lik eşitlikle biten mücadele sonunda iki takım puanları paylaştı.
Milan, bu maçtan aldığı 1 puanla, puanını 39'a çıkarttı ve ilk sıradaki yerini maç fazlasıyla korudu.
Udinese ise puanını 17'ye çıkarttı ve 15. sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.