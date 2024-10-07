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Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, vefat etti

Can Öcal  | 07.10.2024 - Güncelleme : 07.10.2024
Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, vefat etti

İstanbul

Hollandalı efsane futbolcu Johan Neeskens, hayatını kaybetti.

Hollanda ekibi Ajax'ın yaptığı paylaşımda, 73 yaşındaki Neeskens'ın hayata veda ettiği duyuruldu.

Kariyerinde Ajax, Barcelona, NY Cosmos, Groningen, FC Baar ve FC Zug formalarını terleten Neeskens, 2009-2010 yılları arasında Galatasaray'da teknik direktör Frank Rijkaard'ın da yardımcılığını yapmıştı.

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