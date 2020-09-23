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Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

Frank de De Boer, 2003-2004 sezonunda Galatasaray'da oynamıştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 23.09.2020
Hollanda Milli Takımı'nı Frank de Boer çalıştıracak

Ankara

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Frank de Boer oldu.

Ronald Koeman'ın Barcelona'nın başına geçmesiyle boşalan göreve, bir diğer Hollandalı teknik adam Frank de Boer getirildi.

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 50 yaşındaki De Boer ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine başladığı ülkesinin Ajax takımıyla 2011'den 2014'e kadar üst üste 4 yıl lig şampiyonluğu yaşayan De Boer, Inter, Crystal Palace ve Atlanta United kulüplerini de çalıştırdı.

Futbolculuk döneminin büyük kısmını Ajax ve Barcelona'da geçiren De Boer, 2003-2004 sezonunda ise Galatasaray'da oynamıştı.

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