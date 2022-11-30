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Hırvatistan ile Belçika, tur için sahaya çıkıyor

2022 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika, son maçlarında yarın karşı karşıya gelecek.

Yunus Kaymaz   | 30.11.2022
Hırvatistan ile Belçika, tur için sahaya çıkıyor

İstanbul

Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Kanada'nın turnuvaya veda etmesinin kesinleştiği grupta, Hırvatistan ve Fas'ın 4'er, Belçika'nın 3 puanı var.

Tur için Hırvatistan'a beraberlik de yetiyor. Mağlup olmaları halinde ise Kanada-Fas maçının sonucu önem kazanacak.

Galibiyetin Belçika'ya tur biletini getireceği maçta, beraberlik halinde Roberto Martinez'in öğrencileri Kanada'nın Fas'ı yenmesini bekleyecek. Bu durumda Belçika ile Fas'tan hangisinin son 16'ya kalacağını ise averaj belirleyecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 5 maçtan 2'sini Belçika, 1'ini ise Hırvatistan kazandı.

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