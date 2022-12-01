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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, Katar 2022

Hırvatistan, adını son 16 turuna yazdırdı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı. Grubu lider Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Hırvatlar, adını son 16 turuna yazdırdı.

Hilmi Sever   | 01.12.2022
Hırvatistan, adını son 16 turuna yazdırdı Fotoğraf: Erçin Ertürk/AA

Doha

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan F Grubu üçüncü maçında Hırvatistan ile Belçika 0-0 berabere kaldı.

Hırvatistan bu sonuçla puanını 5'e yükseltti. Grubu, lider Fas'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Hırvatlar, adını son 16 turuna yazdırdı. Hırvatistan, İspanya, Japonya, Kosta Rika ve Almanya'nın yer aldığı E Grubu'nun ikincisi ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

Son Dünya Kupası yarı finalisti Belçika ise 4 puan ile 3. sırada kalarak Katar 2022'ye grup aşamasında veda etti.

Karşılaşmaya Hırvatistan çok hızlı başladı. Henüz 11. saniyede Perisic, Belçika ceza sahası dışında topla buluştu. Çok sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. İlk dakikalarda Hırvatlar baskılı bir futbol ortaya koydu. Belçika ise dağınık bir görüntü sergiledi.

Toparlanan Belçika, 13. dakikada ise Mertens ile net bir fırsatı kullanamadı. Sağ kanattan ilerleyen De Bruyne ceza sahasındaki Mertens'e yerden pasını attı. Mertens'in uygun pozisyonda gelişine vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Belçika ceza sahasında Carrasco ile Kramaric arasında yaşanan mücadelede Kramaric yerde kaldı. Hakem Anthony Taylor penaltı kararı verdi. Taylor, VAR'dan gelen uyarı sonrasında kenara gelip pozisyonu izledi ve mücadeleden önce ofsayt olduğu gerekçesiyle penaltı kararını iptal etti.

Belçika'da ikinci yarıda oyuna giren Lukaku, 60. dakikada gole çok yaklaştı. Çalımlarla Hırvatistan ceza sahasına giren Carrasco şutunu attı, savunma son anda kayarak gole izin vermedi. Savunmadan seken top Lukaku'nun önünde kaldı. Lukaku'nun yakın mesafeden sert şutunda, yan direğe çarpan top sonrasında taca çıktı.

Lukaku, 87'de de yakaladığı fırsatı değerlendiremedi. Sol kanattan yapılan ortada Hırvat savunmasından seken topu arka direkte Meunier önünde buldu. Bu futbolcunun altıpas içine doğru yaptığı vuruşta, Lukaku yakın topa mesafeden ayak koydu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90. dakikada sağdan ceza sahasına giren Dendoncker'in arka direğe kaldırdığı top kalecinin üzerinden geçti, kale önünde boş pozisyonda bulunan Lukaku'nun göğsüne çarpan meşin yuvarlak kaleye paralel gitti, sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve mücadele 0-0 sona erdi.

Ahmed Bin Ali Stadı'ndaki karşılaşmayı 43 bin 984 kişinin izlediği açıklandı.

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