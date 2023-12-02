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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde siyah-beyazlı kulübün olağan idari ve mali genel kurulunda konuşuyor.
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Halkbank'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası heyecanı başlıyor

CEV Şampiyonlar Ligi 3'üncüsü Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 Dünya Kulüpler Şampiyonası’na katılmak üzere yarın Hindistan’ın Bengaluru kentine gidecek.

Musa Samur  | 02.12.2023 - Güncelleme : 02.12.2023
Halkbank'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası heyecanı başlıyor

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda yarışacak tek erkek Türk takımı olan Halkbank, 6-10 Aralık tarihlerinde B Grubu'nda Japonya’nın Suntory Sunbirds ve Brezilya’nın Sada

Cruzeiro ekipleriyle mücadele edecek.

Şampiyonada A Grubu'nda ise Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.

Halkbank'ın grup karşılaşmalarını 6 ve 8 Aralıkta TSİ 12.00'de sırasıyla Suntory Sunbirds ve Sada Cruzeiro Volei ile yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fransız smaçör Earvin Ngapetn, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finale gitmek istediklerini ifade etti.

Grupta güçlü rakiplerle karşılaşacaklarını kaydeden Ngapetn, "Engelleri aşacağımıza inanıyoruz. Tüm takımlara saygı duyuyoruz." dedi.

Statü

Turnuvada altı takım üçerli iki grupta 3 gün yarışacak.

Grup maçlarının ardından her gruptaki en iyi iki takım yarı finale yükselecek.

A Grubu birincisi, B Grubu’nun ikincisi, B Grubu’nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.

Finalistler organizasyonun 5. gününde Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonluğu için karşılaşacak.


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