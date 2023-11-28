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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Recycling Volleys'i konuk edecek

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.

Muhammed Boztepe  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Recycling Volleys'i konuk edecek

Ankara

Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.

Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.

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