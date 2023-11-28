Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarın Recycling Volleys'i konuk edecek
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında yarın Almanya'nın Recycling Volleys takımını ağırlayacak.
Ankara
Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.
Halkbank, organizasyonun ilk mücadelesinde deplasmanda İtalya'nın güçlü ekiplerinden Gas Sales Daiko'yu 3-1 yenmeyi başarmıştı.
Recycling Volleys ise sahasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi Benfica'yı 3-0 mağlup etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.