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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın PGE Projekt'e konuk olacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında yarın Polonya temsilcisi PGE Projekt'e konuk olacak.

Muhammed Boztepe  | 18.03.2025 - Güncelleme : 18.03.2025
Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında yarın PGE Projekt'e konuk olacak

Ankara

Başkent Varşova'daki Torwar Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 20.00'de başlayacak.

Mücadeleyi İsviçreli Vladimir Simonovic ile Belçikalı Koen Luts hakem ikilisi yönetecek.

Halkbank, ilk maçta sahasında rakibini 3-1 yenmeyi başarmıştı. Halkbank'ın Dörtlü Final'e kalabilmesi için her türlü galibiyet veya rakibinden en az iki set alması gerekecek.

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