Dolar
32.36
Euro
34.43
Altın
2,344.19
ETH/USDT
3,279.70
BTC/USDT
67,415.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen teleferik kazasında kurtarma çalışmaları devam ediyor Antalya’nın Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde meydana gelen kazada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Parolapara karşısında 1-0 önde bulunan Halkbank, "avantajını" Ankara'ya taşımayı hedefliyor.

Musa Samur  | 13.04.2024 - Güncelleme : 13.04.2024
Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen mavi-beyazlı ekibin milli smaçörü Mirza Lagumdzija, şampiyonluk için "kenetlendiklerini" ifade etti.

Mirza, "Henüz bir maç oynandı ve onu da biz kazandık. Şimdi amacımız ikinci maçtan da galip ayrılarak Ankara'ya avantajlı dönmek. Bunun için kenetlendik." değerlendirmesinde bulundu.

Fenerbahçe Parolapara ile Halkbank'ı karşı karşıya getirecek Efeler Ligi 2023-2024 sezonu play-off final serisi ikinci maçı, yarın İstanbul'da oynanacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ozan Çağı Sarıkaya ve Tuncay Sevim yönetecek.

Şampiyonluğu 3 galibiyete ulaşan ekibin elde edeceği 5 maçlık seride Halkbank, ilk karşılaşmayı Ankara'da 3-1 kazandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de uluslararası hukukun çiğnenmesine daha fazla müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti
"Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı" yazısını kaleme alan şüpheli Yavuz'a gözaltı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, teleferik kazasında ölen vatandaş için taziye mesajı
Bakan Ersoy: İnşallah 2028'de 35 şehirde Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni gerçekleştiriyor olacağız
Halk eğitimi merkezi kurslarından 6 ayda 6 milyondan fazla vatandaş yararlandı

Benzer haberler

Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Halkbank, avantajını başkente "taşımayı" hedefliyor

Hande Baladın'ın kariyerine odaklanan "Baladın" belgeseli, bu ay vizyona girecek

İstanbul'da voleybol maçının ardından baba ve kızının darp olayıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu

Sultanlar Ligi'nde play-off final etabının programı belli oldu
Voleybolda "finalistler" belli oluyor

Voleybolda "finalistler" belli oluyor
Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak

Voleybol Efeler Ligi'nde "şampiyonluk" mücadelesinin olacağı play-off yarın başlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet