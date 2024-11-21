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Spor, Futbol, Dünyadan Spor, İsrail-Filistin çatışması

Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Son Heung-min: Filistin takımını alkışlamak istiyorum

Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Son Heung-min, Filistin ile 1-1 berabere kaldıkları 2026 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri maçında gösterdikleri mücadeleden dolayı Filistinli futbolculara övgüde bulundu.

Mutlu Demirtaştan  | 21.11.2024 - Güncelleme : 21.11.2024
Güney Kore Milli Takımı Kaptanı Son Heung-min: Filistin takımını alkışlamak istiyorum

İstanbul

Ürdün'ün başkenti Amman ile aynı adı taşıyan statta oynanan Asya Elemeleri 3. Tur B Grubu 6. hafta karşılaşmasının ardından açıklamada bulunan Son, "Maç kolay değildi. Filistin takımını alkışlamak istiyorum. Zor durumlarda bile bu kadar sıkı çalışmalarından ders çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Filistin Milli Takımı, İsrail işgali nedeniyle karşılaşmalarını tarafsız sahada oynamak zorunda kalıyor. B Grubu'nda Güney Kore maçına Ürdün'de çıkan Filistin Milli Takımı, ev sahibi olarak ayrıca Ürdün mücadelesini Malezya'da, Kuveyt karşılaşmasını ise Katar'da oynamıştı.

Güney Kore'nin 14 puanla zirvede bulunduğu grupta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan Filistin, 3 puanla son sırada yer alıyor.

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