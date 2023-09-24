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Guadalajara Açık'ta kupaya Maria Sakkari uzandı

Yunan tenisçi Maria Sakkari, Meksika'da düzenlenen Guadalajara Açık turnuvasında kupanın sahibi oldu.

Doğa Kırmızıoğlu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
Guadalajara Açık'ta kupaya Maria Sakkari uzandı

Ankara

Guadalajara kentinin ev sahipliği yaptığı Kadın Tenisçiler Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının tek kadınlar finalinde, 2 numaralı seribaşı Sakkari ile ABD'li Caroline Dolehide karşılaştı.

Sakkari, 1 saat 43 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 7-5 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ederek kariyerinin ikinci WTA Turu zaferini yaşadı.

2019'da ilk WTA kupasını kazanmasının ardından çıktığı 6 finali de kaybeden 28 yaşındaki tenisçi, bu maçla talihsizliğini kırdı.

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