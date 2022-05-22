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Getafe'nin en golcü futbolcusu Enes Ünal sezonu 16 golle kapattı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) sezonun son maçında Getafe, konuk olduğu Elche'ye 3-1 yenildi.

Şenhan Bolelli   | 22.05.2022
Getafe'nin en golcü futbolcusu Enes Ünal sezonu 16 golle kapattı

Madrid

Getafe'nin tek golünü 33. dakikada Enes Ünal atarken, Elche'nin golleri 37. dakikada Lucas Olaza ile 84 ve 90+4. dakikalarda Enrique Perez'den geldi.

Milli futbolcu Enes Ünal, Real Madrid'de Karim Benzema'nın (27) gol kralı olduğu İspanya liginde en golcü 5. futbolcu oldu.

Enes ayrıca, Roberto Soldado (2009-2010) ile birlikte Getafe kulüp tarihinde bir sezonda en fazla gol atan futbolcu unvanını elde etti.

Getafe'deki diğer Türk futbolcu Okay Yokuşlu ise yedek başlayıp, 82. dakikada Juan İglesias'ın yerine oyuna girdi.

La Liga'da kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Getafe, sezonu 39 puanla kapattı.


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