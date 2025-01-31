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Gaziantep FK, Galatasaray'ı evinde yenmek istiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 3 Şubat Pazartesi günü iç sahada Galatasaray ile yapacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Fevzi Kemal Karagöz  | 31.01.2025 - Güncelleme : 31.01.2025
Gaziantep FK, Galatasaray'ı evinde yenmek istiyor Fotoğraf: Fevzi Kemal Karagöz/AA

Gaziantep

İnan, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına, taraftarlarının bir zafer beklentisinin olduğunu belirtti.

Maç ayırmadan her karşılaşmaya aynı ciddiyetle yaklaştıklarını aktaran İnan, şunları kaydetti:

"Hiçbir değişiklik yapmadık. Aynı şekilde evimizde hangi maçı oynayacaksak kazanmak için ne gerekiyorsa rakibin artılarını eksilerini değerlendirerek antrenmanımızı yapıp maça hazırlanmaya çalışıyoruz. Bu maç da öyle olacak. Tabii Galatasaray maçı, şehir ve oyuncular için farklı bir maç. Bu tür maçlar şehirlerde bayram havası gibi karşılanır. Bunun da farkındayız. Taraftarlarımızın desteğiyle inşallah bir zafer elde edebiliriz, bir maç kazanabiliriz."

Taraftarlara da çağrıda bulunan İnan, "Takım, onların takımı. Onların desteğine maç boyunca ihtiyacımız var. Bu tür büyük maçlar taraftarla da kazanılır. Gerçi bizim taraftarlarımız bunun bilincinde. Çok güçlü takımı karşılayacağız. Belki de Türkiye'de hücum gücü en yüksek takım olabilir. Doğru bir oyun ve duruş ile inşallah istediğimiz sonucu elde edebiliriz." diye konuştu.

"Üç puan almak için oynayacağız"

Futbolculardan Kacper Kozlowski ise rakiplerinin lig lideri ve güçlü olduğunu vurgulayarak, "Bizim için büyük bir maç olacak. Galatasaray'a karşı evimizde 3 puan almak için oynayacağız." dedi.

Taraftarların desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Kozlowski, "Sadece içerideki maçlar için değil, deplasmandaki maçlar için de taraftar çok önemli. Çok iyi futbol oynayarak onları stada çekebiliriz." ifadelerini kullandı.

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