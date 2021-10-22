Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova galibiyeti Rus basınında
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 1-0 yenmesi Rus basınında geniş yer buldu.
Moskova
Rus haber ajansı RİA, "Tamamıyla sıfır: Lokomotiv, Avrupa Ligi maçında Galatasaray'a yenildi" başlığıyla servis ettiği haberde, Galatasaray'ın 7 puanla gruptaki liderliğini koruduğunu yazdı.
Haberinde uzmanların görüşlerine yer veren Sport-Express, "Lokomotiv, gruptan çıkma şansını kaybetti. Ağla, Lokomotiv, ağla" ifadelerini kullandı.
Gazeta.ru haber portalı, "Grupta sonuncu: Lokomotiv, Galatasaray'a yenildi" başlığıyla haberi okurlarına sunarken, Tass haber ajansı ise başkent temsilcisinin gruptan çıkma umudunu sürdürdüğü yorumunu yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.