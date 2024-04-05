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Galatasaray, sutopunda Avrupa şampiyonluğu için avantaj arayacak

Galatasaray Erkek Sutopu Takımı, LEN Challenger Kupası finali ilk maçında yarın Slovenya'nın AVK Triglav takımını konuk edecek.

Emrah Oktay  | 05.04.2024 - Güncelleme : 05.04.2024
Galatasaray, sutopunda Avrupa şampiyonluğu için avantaj arayacak

İstanbul

Kalamış Engin Bora Sutopu Havuzu'nda yapılacak maç saat 19.00'da başlayacak.

Len Challenger Kupası'nda C Grubu'nda mücadele eden sarı-kırmızılı takım, üç maçını da kazanarak çeyrek finale yükseldi. Bu turda Malta temsilci Valetta'yı, yarı finalde ise Litvanya ekibi EVK Zaibas'ı eleyen Galatasaray, finale yükseldi. Finale kadar namağlup gelen Galatasaray, yarın AVK Triglav ile yapacağı finalin ilk ayağından avantajlı bir skor arayacak.

Karşılaşmanın rövanşı, 27 Nisan Cumartesi günü Slovenya'nın Kranj kentinde yapılacak.

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