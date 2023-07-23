Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,884.30
BTC/USDT
29,976.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.

Bozhan Memiş  | 23.07.2023 - Güncelleme : 23.07.2023
Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

İstanbul
Galatasaray Sportif AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha'nın kulübümüze transferi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı
Dışişleri Bakanı Fidan, Roma'da Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na katıldı
Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
Erbaş, ibadete açılışının yıl dönümünde Ayasofya'da sabah namazını kıldıracak
Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Benzer haberler

Galatasaray, Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Bakambu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi

Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu

GKN Kargo, Galatasaray'a sponsor oldu
Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı

Galatasaray, Zalgiris maçı öncesi UEFA'ya kadro bildirimini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet