Galatasaray, Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Fildişi Sahilli oyuncu Wilfried Zaha'yla görüşmelere başladı.
İstanbul
İngiliz ekibi Crystal Palace'ın 9 sezondur formasını giyen 30 yaşındaki hücum oyuncusu, geçen sezon 27 lig maçında 7 gol kaydetti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.