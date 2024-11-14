Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı
Fransa'nın başkenti Paris'teki Fransa-İsrail futbol karşılaşması sırasında İsrailli taraftarlar kavga çıkardı.
Paris
Sosyal medyadaki görüntülere göre, Paris'in banliyösü Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanan Fransa-İsrail futbol maçında İsrailli taraftarlar olay çıkardı. Tribünlerdeki İsrailli taraftarlar, bazı Fransız taraftarları darbetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.